Барселона повідомила про призначення Кумана

Барселона призначила головним тренером Рональда Кумана.

Про це повідомив офіційний сайт каталонського клубу.

Контракт з наставником розрахований до 30 червня 2022 року.

Сьогодні о 19:00 за київським часом відбудеться пресконференція, присвячена новому призначенню.

Відзначимо, що в період з 1998 по 1999 роки Куман працював в Барселоні, але в якості помічника тренера. Останнім місцем роботи фахівця була збірна Нідерландів, куди він прийшов 2018 року.