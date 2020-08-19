Барселона повідомила про призначення Кумана

Барселона призначила головним тренером Рональда Кумана.
Про це повідомив офіційний сайт каталонського клубу.
Контракт з наставником розрахований до 30 червня 2022 року.
Сьогодні о 19:00 за київським часом відбудеться пресконференція, присвячена новому призначенню.
Відзначимо, що в період з 1998 по 1999 роки Куман працював в Барселоні, але в якості помічника тренера. Останнім місцем роботи фахівця була збірна Нідерландів, куди він прийшов 2018 року.
🙌 ¡Bienvenido a casa, @RonaldKoeman!— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 19, 2020
💙❤️ #KoemanCuler