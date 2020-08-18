Барселона розірвала контракт зі спортивним директором Абідалем

Ексгравець блаугранас покинув клуб слідом за звільненим Сетьеном

Джерело - Sport Arena.

Барселона розірвала контракт зі спортивним директором клубу Еріком Абідалем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони припинили співпрацю за обопільною згодою.

Абідаль, протягом шести років виступав за Барселону в якості гравця, зайняв пост спортивного директора блаугранас в червні 2018 року.

Найгучніші трансфери каталонців з того моменту - захисник Клеман Ленгле, півзахисники Малком, Артур Мело, Артуро Відаль, Френкі де Йонг, форварди Антуан Грізманн і Мартін Брейтуейт. Малком відіграв на Камп Ноу рік, після чого був проданий в Зеніт. Артура Мело Барселона цього літа обміняла на хавбека Ювентуса Міралема Пьянича.

З літа 2018 року Барселона витратила на трансферному ринку понад 505 мільйонів євро, на продажах при цьому заробила майже 386 млн.

Догляд Абідаля відбувся на наступний день після звільнення головного тренера Кіке Сетьена, який очолював Барселону з січня цього року. Новим наставником блаугранас повинен стати коуч збірної Нідерландів Рональд Куман.