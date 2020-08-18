Оболонь Бровар призначила головного тренера

Іващенко позбувся приставки в.о.

Джерело - ФК Оболонь Бровар.

Валерій Іващенко призначений головним тренером Оболоні Бровар.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт розрахований на один рік.

З липня Іващенко керував пивоварами в ролі виконуючого обов'язки головного тренера після відходу у відпустку попереднього наставника Олега Мазуренка.

На чолі з Іващенком Оболонь Бровар здобула три перемоги у восьми матчах, програвши при цьому два рази.

Оболонь Бровар завершила сезон у Першій лізі на шостому місці, відставши від третьої позиції на 9 очок.

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