Визначено найкращого гравця сезону 2019/20 у Першій лізі

Перше місце в опитуванні зайняв Ніка Сітчінава

Джерело - ПФЛ.

Клуби Першої ліги почали підводити підсумки складного сезону 2019/20, визначивши найкращого гравця чемпіонату.

Про це повідомляє пресслужба ПФЛ.

Найкращим футболістом сезону визнано форварда Інгульця Ніку Сітчінаву, який забив 16 голів.

Друге місце зайняв відомий гравець Денис Кожанов з Волині, а третім став нападник Анатолій Нурієв з Миная.

Сьогодні відбудеться останній тур Першої ліги, який визначить 3 команди, які підвищаться в класі.

Нагадаємо, Павелко відреагував на відсторонення президента ПФЛ Макарова.

Раніше, клуби ПФЛ висловили недовіру Макарову.