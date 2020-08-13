Визначено найкращого гравця сезону 2019/20 у Першій лізі

Джерело - ПФЛ.
Клуби Першої ліги почали підводити підсумки складного сезону 2019/20, визначивши найкращого гравця чемпіонату.
Про це повідомляє пресслужба ПФЛ.
Найкращим футболістом сезону визнано форварда Інгульця Ніку Сітчінаву, який забив 16 голів.
Друге місце зайняв відомий гравець Денис Кожанов з Волині, а третім став нападник Анатолій Нурієв з Миная.
Сьогодні відбудеться останній тур Першої ліги, який визначить 3 команди, які підвищаться в класі.
Нагадаємо, Павелко відреагував на відсторонення президента ПФЛ Макарова.
Раніше, клуби ПФЛ висловили недовіру Макарову.