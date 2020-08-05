У керівництві ПФЛ відбулися зміни

Джерело - Чемпіон.

Сергій Макаров більше не є президентом ПФЛ.

Про це розповів журналіст Віталій Звєров.

Дане рішення шляхом голосування прийняли клуби Першої та Другої ліг України.

"Клуби ПФЛ проголосували за недовіру Макарову і вже обрали нового в.о Олександра Каденка. Макаров ще до цього покинув засідання, вважаючи рішення протиправним", - написав Звєров.