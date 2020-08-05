Джерело - Чемпіон.
Сергій Макаров більше не є президентом ПФЛ.
Про це розповів журналіст Віталій Звєров.
Дане рішення шляхом голосування прийняли клуби Першої та Другої ліг України.
"Клуби ПФЛ проголосували за недовіру Макарову і вже обрали нового в.о Олександра Каденка. Макаров ще до цього покинув засідання, вважаючи рішення протиправним", - написав Звєров.
Клуби ПФЛ проголосували за недовіру Макарову і вже обрали нового в.о Олександра Каденка. Макаров ще до цього покинув засідання, вважаючи рішення протиправним. pic.twitter.com/fezCu3y9mI— Vitalii Zverov (@VitalyZverov) August 5, 2020