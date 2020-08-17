Колишній тренер Дніпра очолив дубль Інгульця

Федоренко буде працювати з молоддю команди

Колишній тренер кропивницької Зірки та Дніпра Микола Федоренко очолив Інгулець U-21.

Про це повідомляє Спортивна Кіровоградщина.

Виступав за команди: Шахтар Донецьк, Дніпро, Колос Нікополь, Зірка Кропивницький, Торпедо Запоріжжя, збірна СРСР.

Тренував команди: Зірка (Кропивницький), Сіріус (Жовті Води, Водник (Херсон), Дніпро-2 (Дніпропетровськ), Дніпро (Дніпропетровськ), Шахтар-2 (Донецьк), Титан (Армянськ).

Головним тренером Інгульця U-19 став Ігор Хоменко.

Нагадаємо, Минай та Інгулець вийшли в УПЛ. Також до першого за силою дивізіону кваліфікувався Рух.