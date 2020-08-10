Лукареллі погодився попрацювати з клубом Серії С

Колишній нападник Шахтаря Крістіано Лукареллі був призначений на посаду головного тренера клубу італійської Серії С Тернани.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт з наставником розрахований на два сезони.

Відзначається, що офіційне представлення Лукареллі відбудеться у вівторок, 11 серпня.

Тернана - клуб, який лише двічі в історії грав в еліті італійського футболу (сезони-1972/73 і 1974/75).

До червоно-зелених Крістіано Лукареллі тренував Катанію. Працювати коучем він почав з 2012 року.

Раніше, Лукареллі може стати спортивним директором Вотфорда.