Джерело - sport.ua.
Колишній нападник Шахтаря Крістіано Лукареллі був призначений на посаду головного тренера клубу італійської Серії С Тернани.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт з наставником розрахований на два сезони.
Відзначається, що офіційне представлення Лукареллі відбудеться у вівторок, 11 серпня.
Тернана - клуб, який лише двічі в історії грав в еліті італійського футболу (сезони-1972/73 і 1974/75).
До червоно-зелених Крістіано Лукареллі тренував Катанію. Працювати коучем він почав з 2012 року.
Раніше, Лукареллі може стати спортивним директором Вотфорда.