 Колишній гравець Шахтаря очолив італійську Тернану | Футбол | Champion.com.ua
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Колишній гравець Шахтаря очолив італійську Тернану

Сьогодні 08:08 1684 0
Лукареллі погодився попрацювати з клубом Серії С
Колишній гравець Шахтаря очолив італійську Тернану
#Лукареллі, #Тернана

Джерело - sport.ua.

Колишній нападник Шахтаря Крістіано Лукареллі був призначений на посаду головного тренера клубу італійської Серії С Тернани.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт з наставником розрахований на два сезони.

Відзначається, що офіційне представлення Лукареллі відбудеться у вівторок, 11 серпня.

Тернана - клуб, який лише двічі в історії грав в еліті італійського футболу (сезони-1972/73 і 1974/75).

До червоно-зелених Крістіано Лукареллі тренував Катанію. Працювати коучем він почав з 2012 року.

Раніше, Лукареллі може стати спортивним директором Вотфорда.

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