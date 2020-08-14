Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

 Футбол 1 онлайн - смотреть в прямом эфире | Навколо спорту | Champion.com.ua
Мій профіль
Суркіс назвав бюджет Динамо
Сьогодні 13:51 3358 1
Ліга Європи. Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна): матч-центр
Сьогодні 17:29 510
Сассуоло готовий заплатити 4 млн євро за захисника Шахтаря
Сьогодні 15:10 582
Ліга Європи. Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:46 2041
Лопес: Ломаченко віддав мені 800 тисяч доларів? Це брехня
Сьогодні 13:33 985
Франков: Старт в 1/4 фіналу Кубка України - ініціатива Шахтаря
Сьогодні 12:25 962
Три клуби Першої ліги давали Балканам 300 тисяч гривень за перемогу над Інгульцем
Сьогодні 11:33 1194
Суркіс: Просто так Циганкова ніхто не відпустить, але пропозиції розгляну
Сьогодні 11:15 820
Лопес зухвало прокоментував угоду з Ломаченком
Сьогодні 08:08 4567
Лейпциг вирвав перемогу в Атлетіко та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 1383
Блоги
12 років тому українські шаблістки виграли Олімпіаду в Пекіні
12 років тому українські шаблістки виграли Олімпіаду в Пекіні Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:20 347
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 12 років тому Динамо знищило Спартак
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 12 років тому Динамо знищило Спартак Valeriy Ruchka
Вчора 22:14 4175
Пашалич ефектним ударом виводить Аталанту вперед
Пашалич ефектним ударом виводить Аталанту вперед Андрій Твердохліб
12.08.2020 22:36 994
Відео. Рік тому 13-річний український вундеркінд став чемпіоном Європи
Відео. Рік тому 13-річний український вундеркінд став чемпіоном Європи Андрій Твердохліб
12.08.2020 20:07 5919
Шахтар знищує Базель! Патрік робить рахунок 3:0 нам користь гірників
Шахтар знищує Базель! Патрік робить рахунок 3:0 нам користь гірників Андрій Твердохліб
11.08.2020 23:36 975
Тайсон подвоює перевагу Шахтаря в чвертьфіналі Ліги Європи
Тайсон подвоює перевагу Шахтаря в чвертьфіналі Ліги Європи Андрій Твердохліб
11.08.2020 22:31 1568
ГООООООЛ. Мораес відкриває рахунок уже на 2-й хвилині
ГООООООЛ. Мораес відкриває рахунок уже на 2-й хвилині Андрій Твердохліб
11.08.2020 22:07 1776
8 років тому Чебан впевнено завоював перше золото України з веслування на каное-одиночці
8 років тому Чебан впевнено завоював перше золото України з веслування на каное-одиночці Valeriy Ruchka
11.08.2020 18:58 371
41 рік тому в небі над Україною розбився Пахтакор
41 рік тому в небі над Україною розбився Пахтакор Valeriy Ruchka
11.08.2020 16:17 7466 1
Відео дня. Олександр Усик 8 років тому став олімпійським чемпіоном
Відео дня. Олександр Усик 8 років тому став олімпійським чемпіоном Андрій Твердохліб
11.08.2020 14:45 428
Як заробити 35 тисяч євро в плаванні: Дар'я Зевіна розповіла про свої гонорари
Як заробити 35 тисяч євро в плаванні: Дар'я Зевіна розповіла про свої гонорари Андрій Твердохліб
11.08.2020 14:37 1225 1
Супергол у аматорському футболі. Бісіклета на Кубку Полтавської області
Супергол у аматорському футболі. Бісіклета на Кубку Полтавської області Valeriy Ruchka
11.08.2020 12:22 800
Несправедливо забуті - українці віцечемпіони Європи 2000. Як склалася доля євротріумфаторів?
Несправедливо забуті - українці віцечемпіони Європи 2000. Як склалася доля євротріумфаторів? Valeriy Ruchka
11.08.2020 11:25 1191
Шахтар - Базель: як команди грали між собою востаннє
Шахтар - Базель: як команди грали між собою востаннє Valeriy Ruchka
11.08.2020 10:30 404
25 років тому Інесса Кравець встановила рекорд, що тримається і досі
25 років тому Інесса Кравець встановила рекорд, що тримається і досі Valeriy Ruchka
10.08.2020 19:02 1165
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:40 Футбол Медведенко: Чи не час для 12 клубів. У нас просто немає стільки класних українських баскетболістів 8
17:29 Футбол Ліга Європи. Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна): матч-центр 510
17:28 Футбол Нападника збірної Білорусі відпустили на свободу після ув'язнення 162
17:08 Футбол Динамо може придбати півзахисника Лестера Сілву 617
16:55 Футбол Волинь звільнить Тлумака, - ЗМІ 421
16:48 Пряма трансляція Барселона - Баварія: онлайн-трансляція чвертьфіналу Ліги чемпіонів. LIVE 136
16:38 Формула 1 Боттас і Гамільтон - найшвидші на першій практиці в Іспанії 384
16:27 Футбол Екс-президент Інтера: У власників клубу є все, щоб Мессі опинився в Мілані 314
16:14 ММА Тітушко став віце-президентом української федерації MMA в київській області 542
15:55 Футбол Мората може повернутися в Ювентус 486
15:51 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 90183
15:40 Бокс Руїс проведе бій з Арреолою 710
15:34 Футбол Інтер - Шахтар: чи зупинить чемпіон України італійську машину 1016
15:25 Хокей Ягр: Якщо не буде розумного плану, то спорт загине 827
15:10 Футбол Сассуоло готовий заплатити 4 млн євро за захисника Шахтаря 582
14:56 Футбол Металург - Чорноморець 1:4. Огляд матчу 692
14:46 Футбол Ліга Європи. Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція 2041
14:41 Футбол Інтер - Шахтар: де дивитися півфінал Ліги Європи 3430
14:40 Футбол Суркіс назвав головного спонсора Динамо 1977
14:25 Футбол Луческу: Миколенко спокійно може грати у Серії А 1032
14:09 Футбол Металургу зараховано технічну поразку за неявку на матч із Рухом 820
13:51 Футбол Суркіс назвав бюджет Динамо 3358 1
13:33 Бокс Лопес: Ломаченко віддав мені 800 тисяч доларів? Це брехня 985
13:29 Пряма трансляція Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція півфіналу Ліги Європи. LIVE 329
13:15 Футбол Суркіс пояснив, чому він запросив Луческу у Динамо 1856

Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Сьогодні 15:51 90183
Ефір телеканалу Футбол 1 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
#УПЛ, #Футбол 1/2

Джерело - champion.com.ua.

Ліга Європи, півфінал
17 серпня 2020 року. 22:00

ІНТЕР - ШАХТАР 
Дюссельдорф Арена (Німеччина, Дюссельдорф)
Parimatch: 1.75 - 3.95 - 4,7

Футбол 1 - дивитися онлайн у прямому етері за цим посиланням.

Телеканали Футбол 1/2 лідери спортивного мовлення в Україні. Найпрестижніші європейські клубні турніри: Ліга чемпіонів, Ліга Європи, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн лише телеканали Футбол 1 і Футбол 2.

 Дивіться: Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція півфіналу Ліги Європи. LIVE

Також, найкращі європейські команди ведуть запеклу боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Барселона з феноменальним Лео Мессі, Реал з одіозним Серхіо Рамосом, Ліверпуль з супертріо - Мане - Салах - Фірміно та харизматичним Юргеном Клоппом на чолі, найдорожчий за складом клуб в історії футболу - Манчестер Сіті з українцем Олександром Зінченком у складі. 

Із сезону 2019/20 телеканал Футбол 1 пропонує трансляції: чемпіонат Німеччини (Бундесліга), чемпіонат Іспанії (Ла-Ліга), чемпіонат Франції (Ліга 1).

Після переходу Руслана Маліновского до Аталанти, вітчизняні фанати стануть більше слідкувати за чемпіонатом Італії (Серія А). До того ж клуб із Бергамо дебютує у Лізі Чемпіонів 2019/20.

 Читайте також: Інтер втратив нападника перед матчем з Шахтарем

Також на телеканалах Футбол 1/2 - Українська прем'єр-ліга, де родзинкою для всіх українських уболівальників є Вітчизняне класико Шахтар - Динамо.

Найкращі футбольні аналітичні програми: Ніч Лиги чемпіонів і Ніч Ліги Європи, Футбол News. А кожної неділі скандальне шоу Олександра Денисова - Великий футбол.

Особливої уваги виликає проект телеканалів - Головна команда, присячений національній збірній України, яка веде боротьбу за вихід на Євро-2020.

 До речі: Ліга Європи. Інтер - Шахтар: ОНЛАЙН

Перегляд телеканалу коштує 89 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 2, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.

Нагадаємо, Англійську Прем'єр-лігу в Україні дивіться на телеканалі Setanta Sports.