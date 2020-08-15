Гол Пластуна не допоміг Генту здобути перемогу над Кортрейком

Команда Євгена Макаренка здобула мінімальну перемогу

Джерело - Чемпіон.

Кортрейк, за який виступає Євген Макаренко, здобув перемогу над Гентом, який представляють Роман Яремчук та Ігор Пластун.

Кортрейк досить швидко відкрив рахунок, але Пластун відновив паритет у другому таймі. Однак гол українця не допоміг здобути очок своїй команді, Ван дер Брюгген забив гол наприкінці матчу і приніс перемогу гостям.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жюпіле

15 серпня, 2 тур

Гент - Кортрейк 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Моффі, 1:1 - 59 Пластун, 1:2 - 84 Ван дер Брюгген

Нагадаємо, партнер Яремчука по лінії атаки перейшов у Лілль.