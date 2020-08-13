Партнер Яремчука по лінії атаки перейшов у Лілль

Девід продовжить кар'єру у Франції

20-річний нападник Гента і національної збірної Канади Джонатан Девід перейшов до Лілля.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Контракт з найкращим бомбардиром минулого сезону чемпіонату Бельгії розрахований до літа 2025 року, в новому клубі Джонатан виступатиме під 9-м номером.

Фінансові деталі угоди не уточнюються. За даними авторитетного порталу Transfermarkt, Гент заробив на переході 32 млн євро.

Відзначимо, що Девід в минулому чемпіонаті Бельгії забив 18 голів і зробив 7 гольових передач. На рахунку українця Романа Яремчука 10 голів і 1 гольовий пас.

Раніше, Гент українців на виїзді програв Сінт-Трейдену у 1 турі Ліги Жупіле.