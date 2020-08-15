Яремчук і Пластун вийдуть в основі Гента на матч з Кортрейком

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 15 серпня, Гент зустрінеться з Кортрейком у рамках другого туру чемпіонату Бельгії.
Українці Роман Яремчук та Ігор Пластун вийдуть у стартовому складі Гента, а Євген Макаренко почне поєдинок з перших хвилин з Кортрейк.
👥 Deze elf zijn klaar voor de wedstrijd tegen @KVKortrijk! 💪🏼 #GNTKVK #JPL #COBW🔵⚪ pic.twitter.com/y2kT4LfIEy— KAA Gent (@KAAGent) August 15, 2020
📋✅ De 11 Kerels die aan de aftrap staan in de eerste uitmatch 🆚 KAA Gent— KV Kortrijk (@kvkofficieel) August 15, 2020
#GNTKVK #COYR pic.twitter.com/sZMydI1zf6
Нагадаємо, партнер Яремчука по лінії атаки перейшов у Лілль.
Раніше Яремчук здав позитивний тест на коронавірус.