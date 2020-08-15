Мадрид вимагає 25 мільйонів євро за Регілона і навіть готовий прийняти можливу орендну угоду з обов'язковим правом про його покупку наступного літа

Наполі має намір купити лівого захисника Реала Регілона.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Гравець готовий до переходу в італійський клуб, але керівництво неаполітанців вважає, що умови, які пропонує Реал завищені.

Мадрид вимагає 25 мільйонів євро за Регілона і навіть готовий прийняти можливу орендну угоду з обов'язковим правом про його покупку наступного літа.

Нагадаємо, Наполі дуже зацікавлений у трансфері Миколенка.

Раніше повідомлялося, що Гаттузо не поспішає продовжувати контракт з Наполі.