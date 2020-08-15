Джерело - sports.ru.
Наполі має намір купити лівого захисника Реала Регілона.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Гравець готовий до переходу в італійський клуб, але керівництво неаполітанців вважає, що умови, які пропонує Реал завищені.
Мадрид вимагає 25 мільйонів євро за Регілона і навіть готовий прийняти можливу орендну угоду з обов'язковим правом про його покупку наступного літа.
Нагадаємо, Наполі дуже зацікавлений у трансфері Миколенка.
Раніше повідомлялося, що Гаттузо не поспішає продовжувати контракт з Наполі.