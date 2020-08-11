 Гаттузо не поспішає продовжувати контракт з Наполі | Футбол | Champion.com.ua
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Гаттузо не поспішає продовжувати контракт з Наполі

Сьогодні 12:41 747 0
Лаурентіс готовий запропонувати фахівцю можливість залишитися тренером команди до літа 2023 року
Гаттузо не поспішає продовжувати контракт з Наполі
#Гаттузо, #Наполі

Джерело - football.ua.

Наполі і Дженнаро Гаттузо в принципі узгодили умови нового контракту, але поки не поспішають його підписувати.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс залишився задоволений роботою Гаттузо, який змінив Карло Анчелотті по ходу сезону-2019/20 і виграв Кубок Італії, і готовий підписати з ним новий контракт до літа 2023 року, хоча зазвичай побоюється зв'язувати себе зобов'язаннями на довгий термін.

Що стосується Гаттузо, чий нинішній контракт діє до червня 2021 року, також не квапить події, вважаючи за краще концентруватися на майбутньому трансферної кампанії, яка обіцяє стати насиченою для неаполітанців.

Цікаво, що Гаттузо, йдучи з Мілана, відмовився від будь-якої компенсації за звільнення за умови, якщо всі члени його штабу отримають всю зарплату до кінця контракту.

Раніше, Кальєхон залишив Наполі і став вільним агентом.

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