Керівництво буде обговорювати ситуацію в клубі після ганебної поразки від Баварії (2:8)

Головний тренер каталонської Барселони Кіке Сетьєн буде звільнений зі своєї посади.

Про це повідомляє AS.

Керівництво команди буде обговорювати ситуацію в клубі після ганебної поразки від Баварії (2:8)

Головним претендентом на пост тренера називають легенду клубу Хаві, який працює в Катарі.

Другим головним кандидатом названий Маурісіо Почеттіно, який після звільнення з Тоттенгема заявляв про готовність повернутися до роботи.

Нагадаємо, Барселона витратила понад мільярд євро на трансфери з моменту останнього тріумфу у Лізі чемпіонів.