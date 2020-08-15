Джерело - sport.ua.
Головний тренер каталонської Барселони Кіке Сетьєн буде звільнений зі своєї посади.
Про це повідомляє AS.
Керівництво команди буде обговорювати ситуацію в клубі після ганебної поразки від Баварії (2:8)
Головним претендентом на пост тренера називають легенду клубу Хаві, який працює в Катарі.
Другим головним кандидатом названий Маурісіо Почеттіно, який після звільнення з Тоттенгема заявляв про готовність повернутися до роботи.
Нагадаємо, Барселона витратила понад мільярд євро на трансфери з моменту останнього тріумфу у Лізі чемпіонів.