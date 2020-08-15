Барселона витратила понад мільярд євро на трансфери з моменту останнього тріумфу у Лізі чемпіонів

Синьо-гранатовим більше не вдається досягти вершини

Після останньої перемоги у Лізі чемпіонів в сезоні 2014/2015 Барселона витратила на трансфери 1,067 мільярда євро.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Найдорожчими стали переходи Філіпе Коутінью, Усмана Дембеле і Антуана Грізманна - на них пішло більше третини суми. Всього було підписано 40 футболістів.

Примітно, що у грі проти Баварії на полі було тільки чотири футболісти, які прийшли в команду в цей період.

Нагадаємо, Барселона вилетіла з Ліги чемпіонів-2019/20 після принизливої поразки з рахунком 2:8.