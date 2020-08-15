 Український вігнер Швед перейшов до Мехелену на правах оренди | Футбол | Champion.com.ua
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Мехелен орендував Шведа з правом викупу

Сьогодні 16:29 505 0
Контракт Шведа з Селтіком розрахований до літа 2023 року
Мехелен орендував Шведа з правом викупу
#Швед, #Мехелен, #Селтік

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Селтіка Мар'ян Швед на правах оренди продовжить кар'єру в Мехелені.

Про це повідомляє пресслужба бельгійського клубу.

Угода з 23-річним українцем розрахована на сезон 2020/21 і включає в себе право викупу.

Минулого року Мехелен посів шосте місце в чемпіонаті Бельгії.

Раніше повідомлялося, що два клуби УПЛ хочуть орендувати Мар'яна Шведа.

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