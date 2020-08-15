Контракт Шведа з Селтіком розрахований до літа 2023 року

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Селтіка Мар'ян Швед на правах оренди продовжить кар'єру в Мехелені.

Про це повідомляє пресслужба бельгійського клубу.

Угода з 23-річним українцем розрахована на сезон 2020/21 і включає в себе право викупу.

🇺🇦⚽️ Hij is nog wat verlegen, maar wat kan onze nieuwkomer Marian toch lekker ballen 😎 #nomatterwhat pic.twitter.com/HKuer4ciYd — KV Mechelen (@kvmechelen) August 15, 2020

Минулого року Мехелен посів шосте місце в чемпіонаті Бельгії.

Раніше повідомлялося, що два клуби УПЛ хочуть орендувати Мар'яна Шведа.