Джерело - Чемпіон.
Вінгер Селтіка Мар'ян Швед на правах оренди продовжить кар'єру в Мехелені.
Про це повідомляє пресслужба бельгійського клубу.
Угода з 23-річним українцем розрахована на сезон 2020/21 і включає в себе право викупу.
🇺🇦⚽️ Hij is nog wat verlegen, maar wat kan onze nieuwkomer Marian toch lekker ballen 😎 #nomatterwhat pic.twitter.com/HKuer4ciYd— KV Mechelen (@kvmechelen) August 15, 2020
Минулого року Мехелен посів шосте місце в чемпіонаті Бельгії.
Раніше повідомлялося, що два клуби УПЛ хочуть орендувати Мар'яна Шведа.