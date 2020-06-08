Два клуби УПЛ хочуть орендувати Мар'яна Шведа

Джерело - sport.ua.
Клуби української Прем'єр-ліги Карпати і Олександрія зацікавлені в оренді українського вінгера Селтіка Мар'яна Шведа.
Про це повідомляє The Scottish Sun.
При цьому, сам Швед не хоче розглядати варіант з Олександрією, і націлений повернутися в рідну для себе команду.
На поточному тижні Швед повинен повернутися до тренувань в Селтіку, де його майбутнє поки залишається невизначеним.
У разі, якщо Швед не буде відданий в оренду, йому можуть надати шанс проявити себе в Селтіку.
Нагадаємо, УПЛ не має претензій до Карпат щодо ситуації з коронавірусом.