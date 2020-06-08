Два клуби УПЛ хочуть орендувати Мар'яна Шведа

Вінгер Селтіка налаштований повернутися в рідну команду

Клуби української Прем'єр-ліги Карпати і Олександрія зацікавлені в оренді українського вінгера Селтіка Мар'яна Шведа.

Про це повідомляє The Scottish Sun.

При цьому, сам Швед не хоче розглядати варіант з Олександрією, і націлений повернутися в рідну для себе команду.

На поточному тижні Швед повинен повернутися до тренувань в Селтіку, де його майбутнє поки залишається невизначеним.

У разі, якщо Швед не буде відданий в оренду, йому можуть надати шанс проявити себе в Селтіку.

Нагадаємо, УПЛ не має претензій до Карпат щодо ситуації з коронавірусом.