Селтік шукає клуб для Шведа

Мар'ян Швед може змінити клуб

Селтік найближчим часом знайде для українського вінгера Мар'яна Шведа нову команду, де гравець на правах оренди провів би новий сезон.

Про це розповів Glasgow Times.

У минулому чемпіонаті 23-річний Швед відіграв в чемпіонаті Шотландії лише 1 матч і не отримав статус чемпіона через малу кількість часу на полі.

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За інформацією ЗМІ, в послугах Шведа зацікавлені клуби Португалії, Бельгії і Нідерландів, а Селтік твердо має намір віддати гравця в оренду.

Раніше повідомлялося, що два клуби УПЛ хочуть орендувати Мар'яна Шведа.