Мората може повернутися в Ювентус

Пірло шукає посилення в атаку

Ювентус розглядає можливість підписання форварда Атлетіко Альваро Морати цього літа.

Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.

Крім нього, в шорт-листі туринського клубу - Едін Джеко з Роми і Аркадіуш Мілік з Наполі.

Раніше повідомлялося про те, що Ювентус виставив на трансфер Пауло Дибалу. Також влітку, швидше за все, клуб покине ще один форвард - Гонсало Ігуаїн.

У нинішньому сезоні на рахунку Морати 16 голів в 43 матчах за Атлетіко у всіх турнірах. Трансферна вартість 27-річного форварда оцінюється в 36 мільйонів євро.

Раніше Мората вже виступав за Ювентус в 2014-2016 роках.

Нагадаємо, Реал бажав придбати Дибалу.