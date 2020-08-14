 Мората може повернутися в Ювентус | Футбол | Champion.com.ua
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Мората може повернутися в Ювентус

Сьогодні 15:55 489 0
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Мората може повернутися в Ювентус
#Мората, #Ювентус

Джерело - sport.ua.

Ювентус розглядає можливість підписання форварда Атлетіко Альваро Морати цього літа. 

Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.

Крім нього, в шорт-листі туринського клубу - Едін Джеко з Роми і Аркадіуш Мілік з Наполі.

Раніше повідомлялося про те, що Ювентус виставив на трансфер Пауло Дибалу. Також влітку, швидше за все, клуб покине ще один форвард - Гонсало Ігуаїн.

У нинішньому сезоні на рахунку Морати 16 голів в 43 матчах за Атлетіко у всіх турнірах. Трансферна вартість 27-річного форварда оцінюється в 36 мільйонів євро.

Раніше Мората вже виступав за Ювентус в 2014-2016 роках.

Нагадаємо, Реал бажав придбати Дибалу.

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