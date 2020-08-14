Мората може повернутися в Ювентус

Джерело - sport.ua.
Ювентус розглядає можливість підписання форварда Атлетіко Альваро Морати цього літа.
Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.
Крім нього, в шорт-листі туринського клубу - Едін Джеко з Роми і Аркадіуш Мілік з Наполі.
Раніше повідомлялося про те, що Ювентус виставив на трансфер Пауло Дибалу. Також влітку, швидше за все, клуб покине ще один форвард - Гонсало Ігуаїн.
У нинішньому сезоні на рахунку Морати 16 голів в 43 матчах за Атлетіко у всіх турнірах. Трансферна вартість 27-річного форварда оцінюється в 36 мільйонів євро.
Раніше Мората вже виступав за Ювентус в 2014-2016 роках.
Нагадаємо, Реал бажав придбати Дибалу.