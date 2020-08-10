 Реал бажає придбати Дибалу | Футбол | Champion.com.ua
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Реал бажає придбати Дибалу

Сьогодні 11:51 857 1
Зірка Ювентуса може перебратися до Іспанії
Реал бажає придбати Дибалу
#Дибала, #Реал

Джерело - sport.ua.

Мадридський Реал бажає посилити свій склад нападником Ювентуса Пауло Дибалою.

Про це повідомляє Sport Mediaset.

Іспанці готові включити в угоду своїх хавбеків Тоні Крооса або Іско. Втім, купити Дибалу буде непросто, так як Ювентус не збирається з ним розлучатися.

У цьому сезоні Дибала зіграв 33 матчі в Серії А, забив 11 м'ячів і віддав 6 гольових передач. Контракт гравця з клубом діє до літа 2022 року.

Нагадаємо, Манчестер Сіті переграв Реал і вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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