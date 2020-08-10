Зірка Ювентуса може перебратися до Іспанії

Мадридський Реал бажає посилити свій склад нападником Ювентуса Пауло Дибалою.

Про це повідомляє Sport Mediaset.

Іспанці готові включити в угоду своїх хавбеків Тоні Крооса або Іско. Втім, купити Дибалу буде непросто, так як Ювентус не збирається з ним розлучатися.

У цьому сезоні Дибала зіграв 33 матчі в Серії А, забив 11 м'ячів і віддав 6 гольових передач. Контракт гравця з клубом діє до літа 2022 року.

Нагадаємо, Манчестер Сіті переграв Реал і вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.