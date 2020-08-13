Ювентус виставив Дибалу на трансферний ринок

Джерело - sport.ua.
Туринський Ювентус вирішив попрощатися з основним нападником Пауло Дибалою.
Про це повідомляє Tutttosport.
Туринський клуб виставив 26-річного футболіста на трансферний ринок.
Головним претендентом на Дибалу є мадридський Реал.
Відзначається, що на виручені кошти Ювентус збирається купити гравця в середню лінію.
У цьому сезоні Дибала зіграв 33 матчі в Серії А, забив 11 м'ячів і віддав 6 гольових передач. Контракт гравця з клубом діє до літа 2022 року. Сторони вели переговори про новий контракт, але поки їм не вдалося домовитися.
Раніше, Реал бажає придбати Дибалу.