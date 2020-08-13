Про це розповів італійський журналіст Альфредо Педулла

Джерело - Чемпіон.

Захисник Динамо Томаш Кендзьора зацікавив Рому.

Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

Італійський клуб контактував з Динамо з приводу можливості трансферу 26-річного поляка.

Transfermarkt оцінив його в 2,8 млн євро. Контракт з Динамо розрахований до літа 2021-го.

Нагадаємо, Динамо хоче за Супрягу 15 мільйонів, у Болоньї немає таких грошей.

Наразі у Динамо немає грошей на покупку Камара і Курбеліса.