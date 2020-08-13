Джерело - Чемпіон.
Захисник Динамо Томаш Кендзьора зацікавив Рому.
Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла.
Італійський клуб контактував з Динамо з приводу можливості трансферу 26-річного поляка.
#Roma, contatti con la #DinamoKiev per il terzino destro #Kedziora, titolare della Nazionale polacca @tvdellosport— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 13, 2020
Transfermarkt оцінив його в 2,8 млн євро. Контракт з Динамо розрахований до літа 2021-го.
Нагадаємо, Динамо хоче за Супрягу 15 мільйонів, у Болоньї немає таких грошей.
Наразі у Динамо немає грошей на покупку Камара і Курбеліса.