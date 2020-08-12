У Динамо немає грошей на покупку Камара і Курбеліса

Київський клуб давно спостерігає за цими футболістами

У київського Динамо не вистачає коштів на покупку 24-річного фінського захисника Рейнджерс Глена Камара і 26-річного грецького хавбека Панатінаїкоса Дімітріса Курбеліса.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

Глен Камара (Фінляндія, Глазго Рейнджерс) і Дімітріс Курбеліс (Греція, Панатінаїкос) - давні, піврічні кандидатури селекційного відділу на позицію ОПЗ (опорного півзахисника - прим. ред.). Не більше. Грошей на їх придбання поки не вистачає.

Раніше повідомлялося, що Динамо готове заплатити за Камара €10 мільйонів.