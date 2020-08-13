 Головко очолить Кремінь | Футбол | Champion.com.ua
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Головко очолить Кремінь

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Фахівець приступить до роботи з командою з наступного сезону
Головко очолить Кремінь
#Головко, #Кремінь

Джерело - footballua.tv.

48-річний ексзахисник Таврії, київського Динамо і збірної України Олександр Головко з нового сезону стане головним тренером Кременя.

Про це повідомляє ТК Футбол.

Головко повертається до тренерської роботи після дворічної перерви. Раніше Олександр очолював збірні України U-16, U-17, U-18, U-19 і U-20. Останнім місцем роботи Головка була національна команда U-21, яку він тренував з 2015-го по 2018-й роки.

Перед останнім туром поточного сезону Кремінь посідає 13-е місце в Першій лізі України, набравши 27 очок за різниці забитих і пропущених м'ячів 33-53.

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