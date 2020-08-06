Павелко відреагував на відсторонення президента ПФЛ Макарова

У керівництва ПФЛ пропав зв'язок із клубами.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Я вважаю, що це справи клубів. Ми зобов'язані прислухатися до їхньої думки, але я кілька разів обговорював, що вихід з карантину дуже важливий в комунікації з клубами.

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Ми бачили, як Євген Дикий разом з нами спілкувався з клубами і виводив крок за кроком з карантину УПЛ. Ми обговорювали кожен момент з усіма клубами.

У ПФЛ не відбулося контакту, загубилося особисте спілкування. Я добре ставлюся до Сергія Макарова але впевнений, що клуби зобов'язані самі вирішувати, як їм жити і розвиватися", - сказав Павелко.