Лунін і ще два гравці повернулися до Реала

Мадридці мають проблеми з фінансами

Мадридський Реал не збирається проявляти активність на трансферному ринку в літнє міжсезоння.

Про це повідомляє Marca.

Клуб має серйозні проблеми з фінансами і думає над продажами своїх гравців.

Генеральний директор мадридців Хосе Анхель Санчес повідомив, що клуб не стане викуповувати Альфонса Ареолу з ПСЖ, і тому до складу повернувся Андрій Лунін.

Крім Луніна з оренди повернувся Мартін Едегор, який захищає кольори Реал Сосьєдаду, і Дані Себальос, який виступає за Арсенал.

Варто зазначити, що фінансові проблеми королівського клубу пов'язані з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, Лунін попрощався із Ов’єдо.