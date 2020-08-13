Лунін і ще два гравці повернулися до Реала

Джерело - isport.ua.
Мадридський Реал не збирається проявляти активність на трансферному ринку в літнє міжсезоння.
Про це повідомляє Marca.
Клуб має серйозні проблеми з фінансами і думає над продажами своїх гравців.
Генеральний директор мадридців Хосе Анхель Санчес повідомив, що клуб не стане викуповувати Альфонса Ареолу з ПСЖ, і тому до складу повернувся Андрій Лунін.
Крім Луніна з оренди повернувся Мартін Едегор, який захищає кольори Реал Сосьєдаду, і Дані Себальос, який виступає за Арсенал.
Варто зазначити, що фінансові проблеми королівського клубу пов'язані з пандемією коронавірусу.
Нагадаємо, Лунін попрощався із Ов’єдо.