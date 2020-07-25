Лунін попрощався із Ов’єдо

Джерело - Чемпіон.
Голкіпер збірної України Андрій Лунін подякував керівництву Ов'єдо, уболівальникам і партнерам по команді.
Про це розповів сам футболіст.
"Сезон американських гірок позаду. Спасибі клубу Реал Ов'єдо, футболістам і тренерському штабу за допомогу і довіру, за ці шість місяців разом. Я отримав величезний досвід. Було приємно боротися за цей клуб і це місто.
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Дякую за підтримку, я був щасливий в Ов'єдо - і в клубі, і в місті. Бажаю вам великих успіхів, тому що ви заслуговуєте набагато кращого", - відзначив Лунін.
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Se acabó una temporada de montaña rusa, quiero decir gracias a club Real Oviedo, a los jugadores y cuerpo técnico por toda vuestra ayuda, por confianza, por estos 6 meses juntos. Conseguí mucha experiencia y fue un placer estar luchando por este club y este cuidad. Gracias gente por apoyo, estuve feliz en este club y en esta cuidad. Deseo mucho éxito por que merecéis mucho más.