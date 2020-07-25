Лунін попрощався із Ов’єдо

Голкіпер збірної України Андрій Лунін подякував керівництву Ов'єдо, уболівальникам і партнерам по команді.

Про це розповів сам футболіст.

"Сезон американських гірок позаду. Спасибі клубу Реал Ов'єдо, футболістам і тренерському штабу за допомогу і довіру, за ці шість місяців разом. Я отримав величезний досвід. Було приємно боротися за цей клуб і це місто.

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Дякую за підтримку, я був щасливий в Ов'єдо - і в клубі, і в місті. Бажаю вам великих успіхів, тому що ви заслуговуєте набагато кращого", - відзначив Лунін.