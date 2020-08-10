Динамо підписало захисника Костевича

Гравець оформив попередній контракт

Джерело - ФК Динамо.

Київське Динамо підписало контракт із захисником Володимиром Костевичем, який останні сезони виступає в чемпіонаті Польщі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Договір на 3 роки є попередніми і вступить в силу 1-го січня 2021 року, коли у футболіста завершиться контракт з Лехом.

27-річний Костевич в Україні виступав за Карпати, а з 2017 року перебрався в Лех Познань. У минулому сезоні чемпіонату Польщі провів 27 матчів і зробив 5 результативних передач.

Відзначимо, що Володимир діє на позиції лівого захисника. Не виключено, що його підписують на заміну Віталію Миколенку, який може бути проданий.

Раніше, Динамо підтвердило інфікування коронавірусом своїх гравців.