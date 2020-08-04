Віталій Миколенко може змінити клуб

Захисник Динамо Віталій Миколенко може продовжити кар'єру в Евертоні.

Про це повідомляє areanapoli.it.

Трансфер може відбутися, якщо англійський клуб продасть Люку Діня, яким цікавляться Манчестер Сіті і Челсі.

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Також гравцем цікавиться Наполі, однак сума в 12-15 млн євро, яку за 21-річного українця просить київський клуб, занадто велика для італійського.

Тransfermarkt оцінює гравця в 9 млн євро, його контракт з киянами розрахований до літа 2023 року.