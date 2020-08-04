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Евертон може підписати Миколенка

Сьогодні 11:45 752 0
Віталій Миколенко може змінити клуб
Евертон може підписати Миколенка
#Динамо, #Евертон, #Миколенко

Джерело - tribuna.com.

Захисник Динамо Віталій Миколенко може продовжити кар'єру в Евертоні.

Про це повідомляє areanapoli.it.

Трансфер може відбутися, якщо англійський клуб продасть Люку Діня, яким цікавляться Манчестер Сіті і Челсі.

Актуально: Циганик: Миколенком цікавиться європейський клуб

Також гравцем цікавиться Наполі, однак сума в 12-15 млн євро, яку за 21-річного українця просить київський клуб, занадто велика для італійського.

Тransfermarkt оцінює гравця в 9 млн євро, його контракт з киянами розрахований до літа 2023 року.

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