Динамо перенесло контрольний матч з Поліссям

Контрольна гра була зміщена за рішенням тренерського штабу киян

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо перенесло контрольний матч з новачком Першої ліги житомирським Поліссям.

Про це повідомляє пресслужба Полісся.

Гра була скасована за рішенням тренерського штабу Динамо.

Матч мав відбутися завтра, 12 серпня, на базі киян у Конча-Заспі.

Втім, сайт киян пізніше зазначив, що матч не скасований, а перенесений на 15 серпня.

У першому контрольному матчі під керівництвом Луческу Динамо розгромило друголіговий Верес 3:0, а на сьогодні, 11 серпня, запланований товариський матч з Десною.