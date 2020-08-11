 Динамо перенесло контрольний матч з Поліссям | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо перенесло контрольний матч з Поліссям

Сьогодні 14:40 964 1
Контрольна гра була зміщена за рішенням тренерського штабу киян
Динамо перенесло контрольний матч з Поліссям
#Динамо, #Полісся

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо перенесло контрольний матч з новачком Першої ліги житомирським Поліссям.

Про це повідомляє пресслужба Полісся.

Гра була скасована за рішенням тренерського штабу Динамо.

Матч мав відбутися завтра, 12 серпня, на базі киян у Конча-Заспі.

Втім, сайт киян пізніше зазначив, що матч не скасований, а перенесений на 15 серпня.

У першому контрольному матчі під керівництвом Луческу Динамо розгромило друголіговий Верес 3:0, а на сьогодні, 11 серпня, запланований товариський матч з Десною.

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