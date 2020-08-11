Динамо може залишити ще один віцепрезидент

Джерело - sport.ua.
Віцепрезидент Динамо з питань безпеки Андрій Мадзяновський може найближчим часом покинути київський клуб.
Про це повідомляє Динамо Київ Inside.
Можливий відхід Краснікова з посади віцепрезидента клубу може стати не останнім в це міжсезоння. Наступним може стати Мадзяновський, що не з'являється в офісі вже тривалий час. Розлом стався по лінії мир/війна з фанатськими групами - колишній спецслужбіст виявився супротивником конфронтації, прихильником діалогу.
Раніше, Динамо підтвердило інфікування коронавірусом своїх гравців.