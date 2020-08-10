Джерело - Циганик LIVE.
Євген Красніков покинув Динамо і зосередився на ФК Металі, який отримав ліцензію на учать у Другій лізі.
Про це розповів журналіст Ігор Циганик.
"Красніков припиняє співпрацю з Динамо. Він працює над Металом, який отримав ліцензію на участь у Другій лізі. Красніков тривалий час зосереджений на цьому проекті. У нього була розмова з президентом Динамо. Красніков попросив Суркіса його відпустити, щоб він міг займатися своїм проектом", - сказав Циганик.
Нагадаємо, відроджений Метал підпише гравців з УПЛ.