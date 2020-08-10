 Манчестер Юнайтед - Копенгаген: стартові склади команд | Футбол | Champion.com.ua
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Фред та Фернандеш вийдуть в основі Манчестер Юнайтед на матч з Копенгагеном

Сьогодні 21:56 446 0
Початок матчу о 22:00
Фред та Фернандеш вийдуть в основі Манчестер Юнайтед на матч з Копенгагеном
#Манчестер Юнайтед, #Копенгаген, #Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 серпня, Манчестер Юнайтед зустрінеться з Копенгагеном у рамках чвертьфіналу Ліги Європи.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами.

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Ван-Біссака, Бейлі, Магвайр, Вільямс, Погба, Фред, Грінвуд, Б. Фернандеш, Рашфорд, Марсьяль.

Копенгаген: Юнссон, Бойлесен, Бьелланд, Нельссон, Варела, Зека, Стаге, Фальк, Вінд, Пеп Бьєль, Дарамі

У паралельному матчі Інтер зіграє з Баєром.

Доонецький Шахтар зіграє свій чвертьфінал турніру з Базелем, 11 серпня.

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