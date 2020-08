Сьогодні, 10 серпня, Манчестер Юнайтед зустрінеться з Копенгагеном у рамках чвертьфіналу Ліги Європи.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами.

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Ван-Біссака, Бейлі, Магвайр, Вільямс, Погба, Фред, Грінвуд, Б. Фернандеш, Рашфорд, Марсьяль.

Копенгаген: Юнссон, Бойлесен, Бьелланд, Нельссон, Варела, Зека, Стаге, Фальк, Вінд, Пеп Бьєль, Дарамі

18-year old Manchester United fan Mohamed Daramy leads the line for Copenhagen in only his second UEL start of the campaign...#UEL pic.twitter.com/Q1mHerEyBL