Джерело - Чемпіон.

Суперником донецького Шахтаря в 1/4 фіналу Ліги Європи став швейцарський Базель.

Швейцарці і в матчі-відповіді перемогли німецький Айнтрах (1:0). Перша гра завершилась розгромною перемогою Базеля (0:3).

Таким чином, гра Шахтар - Базель (з одніє гри - Чемпіон) відбудеться 11 серпня, на нейтральному полі в Гельзінкірхені. Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу, фінальна стадія турніру відбувається в скороченому форматі.

Напередодні, гірники без проблем здолали німецький Вольфсбург (3:0) та за сумою двох матчів (5:1) пробилися в чвертьфінал.