Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 10 серпня, італійський Інтер зіграє з німецьким Баєром у рамках чвертьфіналу Ліги Європи.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами на матч.
Інтер: Ханданович, Годін, де Врей, Бастоні, Д'Амброзіо, Барелла, Брозович, Гальярдіні, Янг, Лукаку, Мартінес
Баєр: Градецький, Свен Бендер, Дейлі Сінкгравен, Тапсоба, Ларс Бендер, Демірбай, Баумгартлінгер, Паласіос, Гаверц, Діабі, Фолланд
⚫️🔴 Main man for Leverkusen?#UEL pic.twitter.com/t4wdtV9ZRV— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 10, 2020
Доонецький Шахтар зіграє свій чвертьфінал турніру з Базелем, 11 серпня.