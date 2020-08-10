Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 серпня, італійський Інтер зіграє з німецьким Баєром у рамках чвертьфіналу Ліги Європи.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами на матч.

Інтер: Ханданович, Годін, де Врей, Бастоні, Д'Амброзіо, Барелла, Брозович, Гальярдіні, Янг, Лукаку, Мартінес

Баєр: Градецький, Свен Бендер, Дейлі Сінкгравен, Тапсоба, Ларс Бендер, Демірбай, Баумгартлінгер, Паласіос, Гаверц, Діабі, Фолланд

Доонецький Шахтар зіграє свій чвертьфінал турніру з Базелем, 11 серпня.