Кавані підписав контракт з Бенфікою

Джерело - Чемпіон.
Нападник Едінсон Кавані підписав контракт з португальською Бенфікою.
Про це повідомляє інсайдер Танкреді Палмері.
Уругваєць буде отримувати в Лісабоні 9 мільйонів євро на рік. Бенфіка була одним з головних претендентів на Кавані.
В цей час Кавані є вільним агентом. Форвард покинув ПСЖ 1 липня.
#ElVBARCaracol— El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) August 8, 2020
🚨⚽ Edison Cavani al Benfica.
🗣️ El uruguayo firmó con el club portugués por 9 millones de euros, al año.
🔊 Vía: @tancredipalmeri
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У сезоні-2019/20 33-річний футболіст провів за парижан 22 матчі і забив сім м'ячів при трьох гольових передачах.
Раніше, Атлетіко відмовилось від трансферу Кавані.
Нагадаємо, Рома запропонувала контракт Кавані.