Кавані підписав контракт з Бенфікою

Уругваєць буде отримувати 9 мільйонів євро на рік

Джерело - Чемпіон.

Нападник Едінсон Кавані підписав контракт з португальською Бенфікою.

Про це повідомляє інсайдер Танкреді Палмері.

Уругваєць буде отримувати в Лісабоні 9 мільйонів євро на рік. Бенфіка була одним з головних претендентів на Кавані.

В цей час Кавані є вільним агентом. Форвард покинув ПСЖ 1 липня.

#ElVBARCaracol



🚨⚽ Edison Cavani al Benfica.



🗣️ El uruguayo firmó con el club portugués por 9 millones de euros, al año.



🔊 Vía: @tancredipalmeri



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У сезоні-2019/20 33-річний футболіст провів за парижан 22 матчі і забив сім м'ячів при трьох гольових передачах.

Раніше, Атлетіко відмовилось від трансферу Кавані.

Нагадаємо, Рома запропонувала контракт Кавані.