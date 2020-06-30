Атлетіко відмовилось від трансферу Кавані

Едінсон Кавані не перейде у мадридський клуб

Атлетіко більше не зацікавлений у підписанні контракту з уругвайським нападником Едінсоном Кавані.

Про це повідомляє видання AS.

"Матрацники" не розглядали можливість запрошення 33-річного футболіста після невдалого досвіду переговорів з ним взимку. Тоді Атлетіко не змогло домовитися з братом і агентом Кавані щодо фінансової частини угоди – вимоги уругвайця здалися мадридському клубу завищеними.

Тепер основним претендентом на форварда ПСЖ, чий контракт з французьким клубом закінчується 30 червня, стала Рома. Натомість пріоритетною метою для "матрацників" залишається Аркадіуш Мілік з Наполі.

Нагадаємо, Барселона може підписати Кавані.