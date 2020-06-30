Рома запропонувала контракт Кавані

1 липня форвард стане вільним агентом

Завтра, 1 липня, форвард ПСЖ Едінсон Кавані офіційно стане вільним агентом.

Про це повідомляє Football Italia.

Його контракт з ПСЖ закінчився і не буде продовжений.

Кавані надалі не знайшов собі новий клуб. Тепер же у нього з'явився ще один варіант - Рома, яка запропонувала 33-річному форварду контракт на три роки.

При цьому фінансові подробиці пропозиції Роми не відомі. Повідомляється тільки, що римський клуб готовий зробити уругвайця найбільш високооплачуваним гравцем команди.

Раніше, Атлетіко відмовилось від трансферу Кавані.