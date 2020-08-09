Стартувала Ліга чемпіонів сезону 2020/21

Відбулися перші два матчі

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів 2019/20 ще тільки підійшла до вирішальних стадій, а уже стартував наступний розіграш турніру.

Відбулися півфінальні матчі попереднього етапу. За регламентом, нагадаємо, чотири команди-представники останніх чотирьох Асоціацій в Таблиці коефіцієнтів УЄФА, розігрують між собою одне місце в першому кваліфікаційному раунді. Формат - по одному матчу в півфіналі та фіналі.

Тре Фіорі поступилася Лінфілду (Північна Ірландія) 0:2, а Дріта з Косова обіграла чемпіона Андорри Інтер - 2:1.

Дріта та Лінфілд зіграють у фіналі 11-го серпня, а переможець матчу в першому раунді відбору Ліги чемпіонів зійдеться з польською Легією.

Ліга чемпіонів

Попередній раунд, півфінали

8 серпня

Тре Фіорі (Сан-Марино) - Лінфілд (Північна Ірландія) 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 71 Бастьє Ері, 0:2 - 82 Крісті Мансінга

Дріта (Косово) - Інтер Д Ескальдес (Андорра) 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 21 Хевдет Шабані, 1:1 - 29 Емілі Гарсія. 2:1 - 45 Лум Намані

Нагадаємо, Ліон вибив Ювентус з Ліги чемпіонів.

Також, Манчестер Сіті переграв Реал.