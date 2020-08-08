Пустовий: Я залишаюся в Барселоні

Центровий Барселони і збірної України Артем Пустовий залишиться в нинішньому клубі.

Про це розповів сам баскетболіст.

"Я залишаюся в Барселоні на наступний сезон. У мене були варіанти в інших клубах середнього рівня, але ніхто жорстко переговори не вів, оскільки у мене є контракт з Барсою на наступний сезон і клуб категорично не хоче мене відпускати.

Прийшов новий тренер Шарунас Ясікявічюс, але особисто з ним я ще не розмовляв, розмовляв трохи лише з його асистентом.

Як я зрозумів, Шарунас дивився мої ігри не за Барселону, а за Обрадойро і йому, ніби як, сподобалася моя гра. Напевно у нього є якісь плани на мене. Сподіваюся, ситуація в порівнянні з двома попередніми сезонами в Барсі для мене зміниться в кращу сторону", - розповів Пустовий.