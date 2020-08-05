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Ювентус шукає заміну Саррі

Сьогодні 10:45 470 0
Мауріціо Саррі може покинути Ювентус
Ювентус шукає заміну Саррі
#Ювентус, #Саррі

Джерело - isport.uа.

Ювентус звільнить нинішнього головного тренера Мауріціо Саррі, якщо клуб не зможе подолати бар'єр 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомив журналіст Танкреді Палмер.

Керівництво туринського клубу вже веде роботу по пошуках заміни Саррі, контактуючи з п'ятьма претендентами.

Першою і головною метою на заміну Саррі є головний тренер Реала Зінедін Зідан, але той відмовився від пропозиції, не бажаючи залишати нинішній клуб.

Також повідомляється, що Ювентус контактував з екстренером Тоттенгема Маурісіо Почеттіно, екснаставником Роми Лучано Спаллетті, тренером Лаціо Сімоне Індзагі і наставником Аталанти Джан П'єро Гасперіні.

Нагадаємо, Ювентус хоче підписати Доннарумму.

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