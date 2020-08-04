Ювентус хоче підписати Доннарумму

Джерело - sport.ua.
Представники Ювентуса активно відстежують ситуацію з переговорами голкіпера Джанлуїджі Доннарумми по новому контракту з Міланом.
Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.
Відзначається, що туринський клуб, який цікавився гравцем і раніше, готовий зробити пропозицію 21-річному воротареві, який у своєму віці вже встиг провести 200 матчів за клуб.
Угода Доннарумми з Міланом закінчується в червні 2021 року, міланці хочуть запропонувати йому контракт до 2023 року з підвищенням зарплати.
Раніше, Доннарумма перевершив досягнення Буффона.