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Ювентус хоче підписати Доннарумму

Сьогодні 22:10 598 0
Угода голкіпера з Міланом закінчується в червні 2021 року
Ювентус хоче підписати Доннарумму
#Доннарумма, #Мілан, #Ювентус

Джерело - sport.ua.

Представники Ювентуса активно відстежують ситуацію з переговорами голкіпера Джанлуїджі Доннарумми по новому контракту з Міланом.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Відзначається, що туринський клуб, який цікавився гравцем і раніше, готовий зробити пропозицію 21-річному воротареві, який у своєму віці вже встиг провести 200 матчів за клуб.

Угода Доннарумми з Міланом закінчується в червні 2021 року, міланці хочуть запропонувати йому контракт до 2023 року з підвищенням зарплати.

Раніше, Доннарумма перевершив досягнення Буффона.

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