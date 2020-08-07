Додо: Всі думки Шахтаря - про фінал Ліги Європи

Футболісти донецького Шахтаря добре працювали і заслужено перемогли Вольфсбург.

Про це заявив захисник гірників Додо.

"Ми дуже багато працювали, щоб показати той футбол, який продемонстрували в матчі з Вольфсбургом. Думаю, ця перемога додасть ще більше впевненості перед наступним поєдинком. Напередодні дивився гру Базеля. Відмінна команда, рішуче діє в контратаках.

Але у нас є час підготуватися до суперника найкращим чином і провести хороший матч. Думки тільки про фінал Ліги Європи - це головна мета. Однак спочатку потрібно пройти "Базель", - сказав Додо.