 Манчестер Юнайтед впевнено став чвертьфіналістом Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Манчестер Юнайтед впевнено став чвертьфіналістом Ліги Європи

Вчора 23:51 280 0
Англійці перемогли за сумою двох матчів з рахунком 7:1
Манчестер Юнайтед впевнено став чвертьфіналістом Ліги Європи
#МЮ, #ЛАСК

Джерело - Чемпіон.

В Англії відбувся другий матч 1/8 фіналу Ліги Європи Манчестер Юнайтед - ЛАСК.

У другому таймі звітного матчу команди обмінялися забитими голами. А наприкінці матчу господарі забили переможний гол.

У першому матчі, нагадаємо, англійський клуб переміг з рахунком 5:0. То ж за сумою двох матчів до 1/4 фіналу вийшов Манчестер Юнайтед. Англійці у наступному раунді турніру зіграють з Копенгагеном, який пройшов Істанбул.

Ліга Європи
1/8 фіналу
Другий матч, 5 серпня

Манчестер Юнайтед - ЛАСК 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 55 Візінгер, 1:1 - 57 Лінгард, 2:1 - 88 Марсяль.

Раніше, Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов до 1/4 фіналу Ліги Європи.

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