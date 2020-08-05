Манчестер Юнайтед впевнено став чвертьфіналістом Ліги Європи

Англійці перемогли за сумою двох матчів з рахунком 7:1

Джерело - Чемпіон.

В Англії відбувся другий матч 1/8 фіналу Ліги Європи Манчестер Юнайтед - ЛАСК.

У другому таймі звітного матчу команди обмінялися забитими голами. А наприкінці матчу господарі забили переможний гол.

У першому матчі, нагадаємо, англійський клуб переміг з рахунком 5:0. То ж за сумою двох матчів до 1/4 фіналу вийшов Манчестер Юнайтед. Англійці у наступному раунді турніру зіграють з Копенгагеном, який пройшов Істанбул.

Ліга Європи

1/8 фіналу

Другий матч, 5 серпня

Манчестер Юнайтед - ЛАСК 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 55 Візінгер, 1:1 - 57 Лінгард, 2:1 - 88 Марсяль.

Раніше, Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов до 1/4 фіналу Ліги Європи.