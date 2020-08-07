Шахтар майже немає шансів на перемогу в Лізі Європи

Джерело - Чемпіон.

Англійський Манчестер є фаворитом Ліги Європи 2019/20, на думку букмекерів.

Аналітики відомої британської компанії William Hill оцінюють тріумф червоних дияволів коефіцієнтом 2,87. Другим фаворитом турніру є міланський Інтер - 4,33. Перемога в турнірі Севільї - 5,00.

Виграш Ліги Європи донецьким Шахтарем - малоймовірний. Коефіцієнт на гірників - 12,0. Ще гірші шанси в суперника чемпіона України - Базеля. Звитяга швейцарців - 26,0.

Нагадаємо, напередодні визначилися всі чвертьфінальні пари євротурніру. Матчі 1/4 фіналу відбудуться 10 та 11 серпня на нейтральних полях в Німеччині.