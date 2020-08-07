Став відомий останній чвертьфіналіст Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
В Англії відбувся другий матч 1/8 фіналу Ліги Європи між командами Вулвергемптон та Олімпіакос.
У першому матчі, нагадаємо, команди зіграли внічию 1:1.
У звітній грі господарям вдалося забити швидкий гол - Хіменес реалізував пенальті. Цей гол став єдиним у матчі. То ж до наступного раунду змагань вийшов англійський клуб.
Ліга Європи
1/8 фіналу
Другий матч, 6 серпня
Вулвергемптон - Олімпіакос 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 9 Хіменес (пен)
Раніше, в 1/8 фіналу Ліги Європи Севілья перемогла Рому.
Нагадаємо, Шахтар розгромив Вольфсбург у 1/8 фіналу Ліги Європи.