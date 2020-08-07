Став відомий останній чвертьфіналіст Ліги Європи

Швидкий гол приніс перемогу господарям

Джерело - Чемпіон.

В Англії відбувся другий матч 1/8 фіналу Ліги Європи між командами Вулвергемптон та Олімпіакос.

У першому матчі, нагадаємо, команди зіграли внічию 1:1.

У звітній грі господарям вдалося забити швидкий гол - Хіменес реалізував пенальті. Цей гол став єдиним у матчі. То ж до наступного раунду змагань вийшов англійський клуб.

Ліга Європи

1/8 фіналу

Другий матч, 6 серпня

Вулвергемптон - Олімпіакос 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 9 Хіменес (пен)

Раніше, в 1/8 фіналу Ліги Європи Севілья перемогла Рому.

Нагадаємо, Шахтар розгромив Вольфсбург у 1/8 фіналу Ліги Європи.