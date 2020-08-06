Севілья перемогла Рому і вийшла до 1/4 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
У Німеччині відбувся матч 1/8 фіналу Ліги Європи Севілья - Рома.
До коронавірусної паузи команди не встигли зіграти перший матч між собою. Тож їх протистояння складалося з одного матчу, який було зіграно на нейтральному полі у Дуйсбурзі.
У середині першого тайму матчу Севілья вийшла вперед завдяки голу Родрігеса. Перед перервою Ен Несірі подвоїв рахунок.
Ліга Європи
1/8 фіналу
6 серпня
Севілья - Рома 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 22 Родрігес, 2:0 - 44 Ен Несірі
Раніше, Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов до 1/4 фіналу Ліги Європи.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед впевнено став чвертьфіналістом Ліги Європи.