Базель переміг Айнтрахт і зіграє з Шахтарем у 1/4 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
У Швейцарії відбувся другий матч 1/8 фіналу Ліги Європи між командами Базель та Айнтрахт.
У першому матчі, нагадаємо, німецький клуб програв з рахунком 0:3. То ж шансів вийти далі мав дуже мало.
Господарі з мінімальним рахунком переграли суперника. У чвертьфіналі турніру 11 серпня Шахтар зіграє з Базелем.
Ліга Європи
1/8 фіналу
Другий матч, 6 серпня
Базель - Айнтрахт 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 88 Фрай
Раніше, в 1/8 фіналу Ліги Європи Севілья перемогла Рому.
Нагадаємо, Шахтар розгромив Вольфсбург у 1/8 фіналу Ліги Європи.