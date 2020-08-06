 Базель переміг Айнтрахт і зіграє з Шахтарем у 1/4 фіналу Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Базель переміг Айнтрахт і зіграє з Шахтарем у 1/4 фіналу Ліги Європи

Вчора 23:49 373 0
У чвертьфіналі турніру гірники зіграють з Базелем
Базель переміг Айнтрахт і зіграє з Шахтарем у 1/4 фіналу Ліги Європи
#Айнтрахт, #Базель

Джерело - Чемпіон.

У Швейцарії відбувся другий матч 1/8 фіналу Ліги Європи між командами Базель та Айнтрахт.

У першому матчі, нагадаємо, німецький клуб програв з рахунком 0:3. То ж шансів вийти далі мав дуже мало. 

Господарі з мінімальним рахунком переграли суперника. У чвертьфіналі турніру 11 серпня Шахтар зіграє з Базелем.

Ліга Європи
1/8 фіналу
Другий матч, 6 серпня

Базель - Айнтрахт 1:0 (0:0)

Гол:  1:0 - 88 Фрай

Раніше, в 1/8 фіналу Ліги Європи Севілья перемогла Рому.

Нагадаємо, Шахтар розгромив Вольфсбург у 1/8 фіналу Ліги Європи.

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