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Гвардіола: Дуже складно передбачити тактику Зідана

Вчора 23:10 772 0
Фахівець очікує на цікаве протистояння
Гвардіола: Дуже складно передбачити тактику Зідана
#Гвардіола, #Реал, #Зідан

Джерело - УЄФА.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола завжди буде залишатися вболівальником Барселони.

Про це заявив сам фахівець.

"Граю я проти Реала або іншої команди, я завжди буду залишатися вболівальником Барселони. Цей клуб багато в чому сформував мою особистість. Якщо ж доведеться грати проти Барселони, я буду хотіти обіграти каталонців. Тут немає нічого особливого, чесно. Я хочу перемагати заради наших гравців, щоб наш клуб зробив наступний крок.

Складно передбачити тактику Зідана. Коли ти думаєш, що знаєш, він застосовує щось інше. Ми переглянули всі матчі Реала після рестарту, обговорювали якісь свої міркування про те, як вони почнуть цю зустріч. Але ще більше ми концентрувалися на тому, що можемо зробити самі", - сказав Гвардіола.

Завтра, 7 серпня, о 22:00 розпочнеться матч Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Реал.

Раніше, Гвардіола отримає грандіозний трансферний бюджет.

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