Відразу три претенденти на гравця з Італії

Український форвард Владислав Супряга зацікавив 10 європейських клубів.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Найбільш активний претендент на форварда, італійська Болонья, готова була орендувати Супрягу з можливістю викупу наступного літа. Київ відповів відмовою. Клуб підняв ціну на форварда до 12 мільйонів євро.

Однак не тільки Болонья цікавиться переможцем молодіжного чемпіонату світу. Інтерес до нього приписують ще 9 неназваним клубам. Троє цих претендентів - з Італії.

Раніше повідомлялося, що Динамо хоче виручити за нападника Владислава Супрягу від восьми до десяти мільйонів євро.